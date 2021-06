Kurz und knapp möchten wir euch euch zwei neue Apple TV+ Trailer aufmerksam, die Apple im deutschen YouTube-Kanal des Unternehmens veröffentlicht hat. Es dreht sich um „Infiltration“ und „Physical“.

Infiltration

Setz alles daran, Mensch zu bleiben! „Infiltration“ startet am 22. Oktober – nur auf Apple TV+ Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Sam Neill, Firas Nassar und Shioli Kutsuna spielen die Hauptrollen in einem Sci-Fi-Drama, bei dem du dich fragen wirst, was du selbst im Angesicht einer außerirdischen Bedrohung tun würdest. Mit mehreren Handlungssträngen auf unterschiedlichen Kontinenten wirft „Infiltration“ einen globalen Blick auf die Frage, was eine Alien-Invasion für uns alle bedeuten würde.

Physical

Die Stimme in deinem Kopf: Sie kann dein größter Kritiker, aber auch dein stärkster Motivator sein. „Physical“. Ab 18. Juni auf Apple TV+. Im kalifornischen San Diego der 80er-Jahre lebt die Hausfrau Sheila Rubin, gespielt von Rose Byrne, ein Leben in stiller Verzweiflung, geplagt von Dämonen und einer bösen inneren Stimme. Doch dann tritt Aerobic in ihre Welt – ein Sport, der ihr den Weg zu Selbstfindung und Erfolg zeigt.