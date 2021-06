Etwas mehr als eine Woche ist es her, dass Lisys´s Story exklusiv auf Apple TV+ gestartet ist. Seit vergangenen Freitag steht Episode 3 zur Ansicht bereit. Begleitend zum Serienstart bzw. zur Fortsetzung hat Apple nun mit „Lisys´s Story: The Epic Vision of Pablo Larraín“ ein Video auf YouTube veröffentlicht.

Lisys´s Story: The Epic Vision Pablo Larraín

Apple rührt die Werbetrommel für Lisey´s Story. Diese wird wie folgt beschrieben

„Lisey’s Story“ basiert auf dem Bestseller-Roman von Stephen King und wurde vom Autor selbst adaptiert. Es handelt sich um einen zutiefst persönlichen Thriller, der Lisey Landon (gespielt von Moore) zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes, des berühmten Schriftstellers Scott Landon (gespielt von Clive Owen) thematisiert. Eine Reihe beunruhigender Ereignisse lassen Lisey Erinnerungen an ihre Ehe mit Scott aufkommen, die sie absichtlich aus ihren Gedanken verbannt hat. Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Däne DeHaan, Sung Kang und Ron Cephas Jones spielen neben Moore und Owen die Hauptrolle.

Stephen King´s Novelle – Lisey´s Story – zum Leben zu erwecken, startete mit einer Vision und Regisseur Pablo Larraín hatte eine düstere. In dem Video sprechen der Regisseur und verschiedene Schauspieler leidenschaftlichen, kreativen Prozesses zur Serie.

Der Vollständigkeit halber haben wir euch den offiziellen Trailer zur Serien eingebunden.