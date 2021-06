Wir haben bereits einige neue Funktionen von macOS Monterey hervorgehoben, wie z. B. die 3D-Audio-Simulation bei Stereo-Inhalten und die Möglichkeit, einen Mac zu löschen, ohne das Betriebssystem neu zu installieren, aber es gibt noch einige kleinere Leckerbissen, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Eine kleine, aber lustige neue Funktion in macOS Monterey ist das Hinzufügen eines personalisierten Memoji auf dem Anmeldebildschirm, komplett mit animierten Gesichtsausdrücken.

macOS Monterey bietet auch neue Funktionen für die Barrierefreiheit, darunter die Möglichkeit, den Umriss und die Füllfarbe des Mauszeigers anzupassen. So lässt sich der Mauszeiger leichter auf dem Bildschirm finden und auch besser verfolgen, wenn er sich bewegt.

There is a new accessibility option for customizing the color of the mouse pointer on macOS Monterey. pic.twitter.com/RT0Zis6yKd

Unter macOS Monterey wurde das „Gehe zu“-Fenster im Finder neu gestaltet und verfügt nun über eine verbesserte Autovervollständigung, damit man schneller zu den gesuchten Dateien oder Ordnern gelangt.

Go To Folder – ⌘⇧G in Finder got its first update in ~15 years with Monterey. Spotlight-style UI, and you can search for any folder pic.twitter.com/jfGe1Z1RAw

— Morten Just (@mortenjust) June 8, 2021