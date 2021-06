Apple hat heute angekündigt, dass die zweite Staffel der preisgekrönten Dramaserie „The Morning Show“ am 17. September auf Apple TV+ Premiere feiern wird. Passend zu der Ankündigung erwartet uns der erste Trailer zur neuen Staffel.

„The Morning Show“: Trailer und Starttermin zur 2. Staffel

Heute hat Apple TV+ eine erste Vorschau auf die mit Spannung erwartete zweite Staffel der mit dem Emmy, SAG und Critics Choice Award ausgezeichneten Serie „The Morning Show“ veröffentlicht.

In den Hauptrollen und als ausführende Produzenten sind wieder Jennifer Aniston und Reese Witherspoon zu sehen. „The Morning Show“ beschäftigt sich mit der Machtdynamik am Arbeitsplatz zwischen Frauen und Männern sowie Frauen und Frauen. Die gefeierte Dramaserie kehrt am Freitag, dem 17. September 2021 auf Apple TV+ zurück. Nach der Premiere wird jeden Freitag eine neue Folge pro Woche veröffentlicht.

Die zweite Staffel knüpft an die explosiven Ereignisse der ersten Staffel an und zeigt das „The Morning Show“-Team, wie es aus den Trümmern von Alex (Aniston) und Bradleys (Witherspoon) Handlungen wieder aufersteht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Staffel 2 bekommt Verstärkung

Neben Aniston und Witherspoon sind Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin und Marcia Gay Harden wieder mit dabei.

Zur Besetzung der zweiten Staffel gehören zudem: