Apple TV+: zukünftig nur noch 3 kostenlose Testmonate bei Hardwarekauf

Im November 2019 startete Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+. Parallel wurde eine Promo ins Leben gerufen, bei der Käufer eines qualifizierten iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV oder Mac ein Jahr lang Apple TV+ erhalten. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, Apple die Promo zwischenzeitlich auf rund 1,5 Jahre verlängert hat, so dass Apple TV+ Frühbücher, die gleichzeitig neue Apple Hardware gekauft haben, seit vielen Monaten den Streaming-Dienst kostenlos nutzen können.

Zum 01. Juli 2021 ändern sich allerdings die Bedingungen. Die englische-sprach Webseite (PDF-Dokument) hat Apple bereits angepasst und wir gehen davon aus, dass die neuen Konditionen in Kürze auch hierzulande verankert sein werden. Es heißt

Qualifizierte Geräte, die am 1. Juli 2021 oder später aktiviert wurden, qualifizieren sich für Angebote von 3 Monaten kostenloses Apple TV+, während Geräte, die am 30. Juni 2021 oder früher aktiviert wurden, sich für Angebote von 1 Jahr kostenlosem Apple TV+ qualifizieren.

Falls ihr über den zeitnahen Kauf neuer Hardware nachdenkt, so könnte es sich lohnen, das Ganze vor Juli über die Bühne gehen zu lassen. So erhaltet ihr Apple TV+ ein Jahr lang kostenlos (anstatt drei Monate). Dies gilt natürlich nur, wenn ihr die Promo nicht schon einmal in Anspruch genommen hat. Beachtet in jedem Fall die vollständigen Angebotsbedingungen.

Wie definiert Apple qualifizierte Geräte?

Alle neuen iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV oder Mac Geräte, auf denen die neueste Version von iOS, iPadOS, tvOS oder macOS laufen kann und die nach dem 10. September 2019 direkt bei Apple oder einem Apple Autorisierten Händler gekauft wurden.

Normalerweise kostet Apple TV+ 4,99 Euro. Darüberhinaus ist Apple TV+ Bestandteil von Apple One.