Anfang des Jahres hatte Apple versprochen, dass der HomePod mini bald in weiteren Ländern verfügbar sein wird. Nun ist der smarte Lautsprecher endlich auch in Österreich sowie Irland erhältlich und soll bald auch in Neuseeland in den Verkauf gehen.

HomePod mini ab sofort auch in Österreich verfügbar

Apple hat den HomePod mini offiziell in zwei weiteren Ländern veröffentlicht. Während Apple auf seiner Webseite bisher nur Österreich und Irland listet, sollen Kunden aus Neuseeland zeitnah auch den HomePod mini im Apple Online Store bestellen können.

Hierbei handelt es sich um die erste Angebotserweiterung, seit der größere HomePod eingestellt wurde. Nun gesellen sich diese Länder zu den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Japan, Spanien, China, Mexiko und Taiwan, die den smarten Lautsprecher von Apple kaufen können. Während der WWDC21-Keynote gab Apple zudem bekannt, dass der HomePod mini noch in diesem Jahr nach Italien kommen wird.

Hier sind die Preise für den HomePod mini in den neuen Ländern:

Österreich: €99

Irland: €99

Neuseeland: $159

Nachdem Apple den Original-HomePod vor drei Monaten eingestellt hat, gab das Unternehmen an, dass man sich jetzt auf den HomePod mini konzentrieren will. Hier ist, was das Unternehmen damals sagte: