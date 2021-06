Nachdem die Beats Studio Buds in den letzten Wochen an allerhand Stellen aufgetaucht waren, hat Apple die neuen True-Wireless-Headphones am gestrigen Tag offiziell vorgestellt. Verschiedene YouTuber haben ihre Video-Reviews bereits online gestellt.

Beats Studio Buds: Video-Reviews sind da

Wir bringen euch kurz auf Ballhöhe. Hier ein paar Stichworte zu den Beats Studio Buds: komplett kabellose Kopfhörer, 8 Stunden Akkulaufzeit (24 Stunden inkl. Ladecase), aktive Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus, Hey Siri, IPX4 Zertifizierung, USB-C, 149,95 Euro im Apple Online Store, ab Sommer in Deutschland.

Die eingebundenen Videos geben euch einen guten Einblick, was euch erwartet.

