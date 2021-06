Apple hat neue Spiele für Apple Arcade angekündigt. So macht der Hersteller darauf aufmerksam, dass Apple Arcade Abonnenten bald Zugriff auf Angry Birds Reloaded, Doodle God Universe und Alto´s Odyssey: The Lost City haben.

Sowohl im App Store als auch per Twitter macht Apple Arcade derzeit darauf aufmerksam, dass bald neue Inhalte zur Verfügung stehen. Ab sofort werden dort nicht nur Leos Fortune, Frenzic Overtime, INKS und Solitaire Stories sondern auch Doodle God Universe, Alto´s Odyssey: The Lost City und Angry Birds Reloaded aufgeführt.

Der namhaftesten Titel ist vermutlich „Angry Birds Reloaded“. In der Beschreibung zu diesem Spiel heißt es unter anderem

Die berühmteste Schar der Welt ist wieder da – in einer neuen Version des Mobilspiels, das die Welt im Sturm erobert hat. Erlebe mit Red, Chuck, Bombe, Silver und dem Rest der Bande klassischen Schleuderspaß für Fans aller Altersgruppen! Angry Birds Reloaded bringt die bekannte, physikbasierte Spielmechanik des Originalspiels, aber im neuen Gewand mit verbesserter Optik, neuen Charakteren und jeder Menge Zerstörung!

