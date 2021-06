In diesem Jahr gehen zahlreiche Apple TV Original-Serien in die 2. Staffel, darunter auch die „Truth Be Told“. Nun hat Apple den offizieller Teaser veröffentlicht und den Starttermin bekannt gegeben.

„Truth Be Told – Staffel 2 startet im August

Apple TV+ hat heute das Premierendatum und den Teaser für die zweite Staffel des mit dem NAACP Image Award ausgezeichneten Dramas „Truth Be Told“ veröffentlicht.

In der neuen Staffel des Dramas mit der Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer spielt auch die Oscar-nominierte Kate Hudson in ihrer ersten Hauptrolle in einer Fernsehserie mit. Staffel 2 feiert am Freitag, den 20. August 2021, mit der ersten Folge ihre Premiere. Anschließend wird immer freitags eine neue Episode ins Rennen geschickt.

In der zweiten Staffel taucht die investigative Reporterin Poppy Parnell (Spencer) in einen neuen Fall ein, der ihre Jugendfreundin, Medienmogul Micah Keith (Hudson), in einen neuen Fall verwickelt.

Im Laufe der Ermittlungen wird ihre lebenslange Freundschaft auf die ultimative Probe gestellt. Neben Hudson sind in der zweiten Staffel auch Christopher Backus, Alona Tal, David Lyons, Andre Royo, Merle Dandridge and Mychala Faith Lee, Mekhi Phifer, Michael Beach, Ron Cephas Jones, Tracie Thoms, Haneefah Wood, Tami Roman und Katherine LaNasa zu sehen.