Wie bei den meisten Herstellern stehen auch bei Apple vor der Einführung eines neuen Produkts ausführliche Prototypentests an. Dabei gibt sich Apple immer große Mühe seine frühen Hardware-Versionen zu tarnen, was sich nun wieder anhand eines seltenen Prototyps einer Apple Watch zeigt.

Im Internet sind neue Bilder und ein Video eines Prototyps der ersten Apple Watch aufgetaucht. Die Apple Watch steckt in einem speziellen Gehäuse, das die wahre Identität der Hardware verbergen soll.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir eine frühe Version einer getarnten Apple Watch sehen. Der jüngste Fund von Sammler „Apple Demo“ steckt jedoch nicht in dem bekannten iPod nano Sicherheitsmantel, sondern in einem Gehäuse, dass an ein kleines Tastentelefon erinnert.

Die Fotos und das Video des Apple Watch Prototyps zeigen eine 38 mm Apple Watch mit dem sogenannten Security Case.

Prototype Apple Watches (38mm and 42mm) with Security Cases side by side. These cases where made to conceal the design of the Apple Watch 1st Generation during transport out of lockdown. Here is the never before seen 38mm version! Gotta love the brick phone design! #appleinternal pic.twitter.com/eo7IUUNVba

— Apple Demo (@AppleDemoYT) June 12, 2021