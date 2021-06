Anfang dieses Monats hatten wir euch schon darauf hingewiesen, dass Apple CEO Tim Cook als Gastredner auf Europas größtem Startup- und Tech-Event „Viva Technology“ auftreten wird. Am heutigen Tag war es soweit und Cook hat sich in etwas mehr als 30 Minuten zu verschiedenen Themen geäußert.

Im Laufe des heutigen Tages ist Apple CEO Tim Cook auf der Konferenz Vivatech in Paris (virtuell) aufgetreten. Er hat ein ausführliches Live-Interview mit dem CEO von Brut, Guillaume Lacroix, geführt. Dabei hat sich der Apple Chef zu allerhand unterschiedlicher Themen geäußert.

Bevor es um Apple-spezifische Themen ging, hat Cook auch über die COVID-19 Pandemie und die verschiedenen Apple Maßnahmen gesprochen, wie das Unternehmen dazu beigetragen hat, die Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen. Unter anderem spendete Apple Beatmungsgeräte sowie Gesichtsmasken und schloss seine weltweiten Stores. Er fügte hinzu, dass man mit PRODUCT(RED) zusammenarbeitet, um COVID-19 Impfstoffe für Afrika zu spenden.

Nachdem sich Apple in den letzten Jahren verstärkt um den Datenschutz und die Privatsphäre seiner Kunden kümmert, durften diese Themen natürlich auch nicht fehlen. Cook bekräftigte, dass die DSGVO seiner Meinung nach wichtige Grundlagen für die Datenschutzbestimmungen zum Schutz der Nutzer gelegt hat.

„Ich würde sagen, dass [Side-Loading] sowohl die Privatsphäre als auch die Sicherheit beeinträchtigen würde. Ich meine, sehen sie sich Malware als Beispiel an, und Android hat 47-mal mehr Malware als iOS. Warum ist das so? Das liegt daran, dass wir iOS so entwickelt haben und das hält viel von diesem Malware-Zeug aus unserem Ökosystem fern. Kunden haben uns sehr kontinuierlich gesagt, wie sehr sie das schätzen. Also werden wir uns in den Diskussionen für die Benutzer einsetzen und sehen, wohin es führt. Ich bin optimistisch, ich denke, die meisten Leute, die sich mit Sicherheit befassen, wissen, dass Sicherheit ein großes Risiko darstellt.“