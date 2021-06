Mit macOS Monterey führt Apple allerhand größere und kleinere Neuerungen ein. Unter anderem unterstützt das kommende Mac-Betriebssystem „AirPlay to Mac“. Das eingebundene Video gibt euch einen Einblick, wie das Ganze funktioniert.

Video zeigt „AirPlay to Mac“

Mit „AirPlay to Mac“ könnt ihr Inhalte von eurem iPhone, iPad oder einen anderem Mac auf einem Mac streamen. So könnt ihr Videos, Musik, Keynote-Präsentation etc. auf einen Mac wiedergehen. Zudem könnt ihr das Display eures Apple Gerätes auf einen Mac erweitern oder spiegeln. Das Ganze funktioniert drahtlos und drahtgebunden.

Zudem könnt ihr euren Mac in einen Lautsprecher verwandeln, so dass ihr Musik oder Podcasts auf einem Mac widerstehen könnt oder den Mac als Zweit-Lautsprecher für Multiboom-Audio nutzen könnt.