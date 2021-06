Vor Kurzem hat Amazon den Prime Day 2021 angekündigt. Dieser findet am 21. und 22. Juni statt. Auch in diesem Jahr erwarten Prime-Mitglieder wieder tausende Angebote. 48 Stunden lang erwarten euch großartige Angebote für jeden Geschmack, aus Kategorien wie unter anderem Elektronik, Fashion, Haushalt & Garten, Beauty oder Haustierbedarf. Technikfans, Modeliebhaber und Co. finden so am Prime Day unzählige tolle Produkte. Falls ihr Prime noch nicht kennt, aber beim Prime Day dabei sein möchten, könnt ihr euch unter Amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen.

Vorschau auf Prime Day

Ein paar Aktionen sind bereits gestartet. So bekommt ihr beim Kauf eines Amazon Echo Dot sechs Monate Amazon Music Unlimited geschenkt. Zudem gibt es 15 Prozent Bonus beim Kauf von iTunes Karten. Prime-Mitglieder profitieren auch dieses Jahr wieder von Angeboten des Tages sowie Blitzangeboten – mit Preisreduzierungen von bis zu 60 Prozent: