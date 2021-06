Wir ihr es von uns gewohnt seid, machen wir euch auch am heutigen Freitag kurz und knapp auf die neuen Inhalte auf Apple TV+ aufmerksam. Zugegebenermaßen lädt das aktuelle Wetter nicht dazu ein, Zeit vor der Glotze zu verbinden, allerdings wird man früher oder später wieder eine bessere Gelegenheit finden. So läuft heute die neue Serie „Physical“ an, darüberhinaus gibt es weitere neue Folgen.

„Physical“ startet auf Apple TV+

Am heutigen Tag startet „Physical“ exklusiv auf Apple TV+. „Die halbstündige Comedy „Physical“ spielt im idyllischen, aber labilen Strandparadies des sonnigen San Diego der 1980er Jahre und folgt Sheila Rubin, einer leise gequälten, anscheinend pflichtbewussten Hausfrau, die ihren klugen, aber umstrittenen Ehemann bei seiner Kandidatur für die Staatsversammlung unterstützt. Aber hinter verschlossenen Türen hat Sheila ihre eigene düster-komische Sicht auf das Leben, die sie der Welt nur selten zeigt. Außerdem kämpft sie mit einer Reihe von persönlichen Dämonen, die mit ihrem Selbstbild zu tun haben … bis sie Erlösung durch eine ungewöhnliche Quelle findet: die Welt des Aerobic.

Zur Einstimmung haben wir euch den Trailer eingebunden.

Neue Folgen sind online…

Darüberhinaus sind neue Folgen zu „Mythic Quest, „Trying“ und „Home Before Dark“ (jeweils 2. Staffel) sowie Lisey´s Story online. Ab sofort habt ihr Zugriff auf Folge 4 zu Lisey´s Story. Diese hört auf den Namen „Ihr Freund, Jim Dandy“. Nach einer schrecklichen Erfahrung gelingt es Lisey ihre Erinnerungen an Scotts Boo´ya-Mond-Welt wachzurufen und dort weitere zu finden.

In Folge 202 „Blackout“ zu Home Before Dark verkompliziert ein Stromausfall Hildes Ermittlungen. Matt und Bridget entdecken, dass Wott Management nicht das ist, was es zu sein scheint.

Folge 206 zu Trying hört auf den Namen „Undercover“. Jason spielt Detektiv, nachdem sich auf der Party von Ben und Denise ein Problem offenbart hat. Freddy hat Beziehnungsprobleme.

Zum Schluss noch ein Blick auf Folge 208 „Juice Box“ zu Mythic Quest. Ian präsentiert seine Hälfte der Erweiterung und landet im Krankenhaus. David sinnt über sein Vermächtnis nach.