Kurz vor dem Wochenende machen wir euch traditionell auf die Neuankömmlinge auf Apple Arcade aufmerksam. Nach dem großen Apple Arcade Update im April ging es auf der Apple Spiele-Plattform relativ ruhig zu. So langsam aber sicher nimmt das Ganze wieder an Fahrt auf.

„Frenzic: Overtime“ startet auf Apple Arcade

Ab sofort verfügbar: Frenzic: Overtime“ des Spiele-Entwicklers The Iconfactory. Apple Arcade-Gamer können sich auf ein atemberaubendes Puzzle-Spiel freuen, bei dem sie in der Fabrikhalle von Frenzic Industries ihre Schichtziele rechtzeitig erreichen müssen, um eine lukrativere Position am Fließband zu erhalten. Dabei werden sie mit über 45 Levels, zahlreichen Spielmodi und Hunderten Mini-Zielen konfrontiert, während sie unentdeckt die mysteriösen Geheimnisse von Frenzic Industries aufdecken müssen.

Weitere Updates

Folgende Spiele haben kürzlich ein Update erhalten:

Bald verfügbar

Vor wenigen Tagen hatten wir euch schon einmal auf die kommenden Apple Arcade Neuerungen aufmerksam gemacht. Hier noch einmal der Hinweis. Mit „bald verfügbar“ sind folgende Spiele gekennzeichnet: