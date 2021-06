Der Prime Day 2021 startet offiziell erst am morgigen Montag (21. Juni 2021). Allerdings hat der Online Händler bereits einen Tag vorher die ersten Produkte im Preis gesenkt. Dabei steht in erster Linie Amazon Hardware im Fokus, so dass ihr bereits Echo, Echo Dot, Echo Show und Co. schon jetzt günstiger kaufen könnt. Besonders attraktiv ist Echo Dot (4. Gen) für nur 24,99 Euro.

Amazon reduziert bereits eigene Hardware [Prime Day 2021]

Bevor der Amazon Prime Day ab dem morgigen Tag so richtig durchstartet, hat Amazon bereits einen Teil der eigene Hardware reduziert. Schnell sein lohnt sich. Sobald der Vorrat aufgebraucht ist, endet der Vorrat bzw. müsst ihr mehrere Wochen auf eure Lieferung warten.

Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit Wir stellen vor: Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige,...

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music,...

Der neue Echo Show 5 (2. Generation, 2021) | Smart Display mit Alexa und 2-MP-Kamera | Anthrazit Alexa ist stets einsatzbereit und verschafft Ihnen eine klare Übersicht über den bevorstehenden...

Alexa auf Ihrem Nachttisch – Für einen besseren Start in den Tag: Erstellen Sie eine Routine, die...

Blink Outdoor – kabellose, witterungsbeständige HD-Sicherheitskamera mit zwei Jahren... Blink Outdoor ist eine kabellose, batteriebetriebene HD-Überwachungskamera, mit der Sie Ihr Zuhause...

Videoclips können mit einem Blink-Abo (kostenloser Testzeitraum bis September 2021) in der Cloud...

Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Uhr und Alexa | Weiß Wir stellen vor: Echo Dot mit Uhr – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das...

Perfekt für Ihren Nachttisch – Das LED-Display zeigt die Uhrzeit, Wecker sowie Timer an. Durch...

Angebot Echo (4. Generation), Weiß + TP-Link Tapo Smarte Lampe (E27), Funktionert mit Alexa Dieses Bundle enthält einen Echo (4. Generation) und eine TP-Link Tapo Smarte Lampe (E27) –...

Neuer Look, neuer Sound – Echo bietet satten, detailgetreuen Klang, der sich automatisch an jeden...

Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, Anthrazit Stoff Unser beliebtester smarter Lautsprecher – Jetzt mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem...

Steuern Sie die Musikwiedergabe per Sprachbefehl – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify,...

Echo Studio – Smarter High Fidelity-Lautsprecher mit 3D-Audio und Alexa Immersiver Klang – 5 Lautsprecher für kräftigen Bass, dynamische Mitten und kristallklare...

Stets bereit – Alexa kann Musik abspielen, die Nachrichten vorlesen und Fragen beantworten.