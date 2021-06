Zweifelsfrei gehört „Ted Lasso“ zu den besten Serien auf Apple TV+. Es wird nicht wenige Abonnenten geben, die dem Start der 2. Staffel der Comedy-Serie entgegenfiebern. Während wir den offiziell Teaser zur neuen Staffel bereits zu Gesicht bekommen haben, hat Apple heute den offiziellen Trailer veröffentlicht.

Offizieller Trailer zu „Ted Lasso – Staffel 2“

Seit dem Start von Ted Lasso konnte die Comedy-Serie nicht nur „normale“ Anwender überzeugen, sondern auch das Fachpublikum. In den letzten Monaten konnte „Ted Lasso“ diverse Auszeichnungen erhalten.

Golden Globe Gewinner Jason Sudeikis ist Ted Lasso – ein US Football Coach, der ohne jede Erfahrung einen englischen Fußballverein trainieren soll. Doch sein fehlendes Wissen gleicht er aus: mit Optimismus, Entschlossenheit – und Keksen.

Den Trailer zur 2. Staffel hat zuerst Brett Goldstein per Twitter veröffentlicht. Dieser verkörpert die Rolle des Roy Kent. Mittlerweile steht der offizielle Trailer auch bei YouTube bereit. Los geht es am 23. Juli 2021 und somit in rund einem Monat. Für Apple hat die Serie eine solch große Bedeutung, dass diese im Rahmen des April-Events von Apple CEO Tim Cook angetastet wurde. Die 2. Staffel umfasst insgesamt 12 Episoden, zum Start geht es mit zwei Folgen los. Anschließend folgt wöchentlich – immer freitags – eine weitere Episode.