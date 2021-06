Microsoft hat zum Amazon Prime Day 2021 ein besonders interessantes Angebot geschnürt. Ihr erhaltet Microsoft 365 Familie für 6 Nutzer für nur 46,99 Euro. Allerdings erhaltet ihr nicht das 12 Monats-Abo, sondern ein 15-Monats-Abo. Das alleine ist schon ein echter Preisknaller. Ihr erhaltet zusätzlich allerdings noch McAfee Total Protection 2020 kostenlos hinzu. Alternativ könnt ihr euch für Norton 360 Deluxe entscheiden.

Microsoft 365 zum Tiefpreis

In den letzten Wochen gab es bereits das ein oder andere Microsoft 365 Angebot bei Amazon. Zum Prime Day 2021 haben die Verantwortlichen allerdings nochmal ein Stück weit an der Preisschraube gedreht und bieten die Office-Lösung zum Tiefpreis an. Wenn ihr uns fragt ein echtes Schnäppchen. Normalerweise kostet die Kombination Sau Microsoft 365 und MacAfee Total Protection 188,95 Euro. Nur am Prime Day zahlt ihr 46,99 Euro. Lasst euch nicht von den angezeigten 62,95 Euro irritieren. Der Preis beträgt am Ende des Bestellvorgangs ohne wenn und aber nur 46,99 Euro.

Bei diesem Angebot handelt es sich nicht etwa um das Jahresabo für 1 Person sondern um ein 15 Monats-Abo für 6 Personen. Bis zu 6 Nutzer können Office Apps auf mehreren PCs, Macs, Tablets und mobilen Geräten installieren. Ihr habt Zugriff auf die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Microsoft 365 (ehemals: Office 365) mit Word, Excel und Co. ist in jedem Fall ein Top-Produkt. Bei Interesse könnt ihr euch natürlich auch zwei oder drei Lizenzen sichern und so die kommenden zwei, drei Jahre abdecken.

Bei diesem Preis könnt ihr nicht wirklich viel falsch machen. Ihr erhaltet bei nur um Microsoft 365. Ihr erhaltet McAfee Total Protection 2020 für sechs Geräte für 12 Monate bzw. bei einem zweiten Deal Norton 360 Deluxe 15 Monate kostenlos hinzu.