Der Amazon Prime Day 2021 ist gestartet. Auf diesen Moment haben zahlreiche Prime-Kunden sicherlich schon gewartet. Soeben hat Amazon die Angebote zum Prime Day 2021 freigeschaltet und ab sofort könnt ihr von den Deals profitieren. Soviel können wir euch schon einmal vor verraten, der Online Händler hat kräftig an der Preisschraube gedreht und die Preise purzeln lassen. Neben klassischer Hardware stehen auch Services im Fokus. Ihr erhaltet beispielsweise Amazon Music Unlimited vier Monate lang geschenkt. Noch kein Prime-Mitglied? Unter Amazon.de/primeday könnt ihr euch anmelden und den Service 30 Tage lang kostenlos testen.

Amazon Prime Day am 21. und 22. Juni 2021: Vorhang auf für zahlreiche Angebote

Der Prime Day startet am heutigen Montag (21. Juni 2021, 00:00 Uhr) und läuft 48 Stunden lang bis zum morgigen Dienstag (22. Juni 2021, 23:59 Uhr). Er bietet Prime-Mitgliedern wieder tausende Angebote bereit, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein. Unter anderem bedient sich Amazon an folgenden Kategorien: Elektronik, Fashion, Haushalt & Garten, Beauty, Haustierbedarf, Kinder, Freizeit und mehr.

Ausblick auf Prime Day Angebote

Amazon Devices : Bis zu 50 Prozent Rabatt auf Amazon Fire TV-Geräte, einschließlich des Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung (28,99 Euro) und des Fire TV Cube (59,99 Euro). Außerdem bis zu 60 Prozent Rabatt auf Echo-Geräte, wie zum Beispiel den Echo Dot 4. Generation (24,99 Euro) und den Echo Dot 3. Generation (19,99 Euro). Bis zu 50 Prozent Rabatt erhalten Kund:innen auf Fire-Tablets, wie das Fire HD 10 (79,99 Euro) und das Fire HD 8 Kids Edition (69,99 Euro).

: Bis zu 50 Prozent Rabatt auf Amazon Fire TV-Geräte, einschließlich des Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung (28,99 Euro) und des Fire TV Cube (59,99 Euro). Außerdem bis zu 60 Prozent Rabatt auf Echo-Geräte, wie zum Beispiel den Echo Dot 4. Generation (24,99 Euro) und den Echo Dot 3. Generation (19,99 Euro). Bis zu 50 Prozent Rabatt erhalten Kund:innen auf Fire-Tablets, wie das Fire HD 10 (79,99 Euro) und das Fire HD 8 Kids Edition (69,99 Euro). Elektronik : Fernseher von Samsung und Kameraobjektive von Canon.

: Fernseher von Samsung und Kameraobjektive von Canon. Computer & Zubehör : Microsoft Surface sowie Produkte von Logitech, Huawei und LG.

: Microsoft Surface sowie Produkte von Logitech, Huawei und LG. Spielzeug : Spiele von Lego und Ravensburger.

: Spiele von Lego und Ravensburger. Küche & Haushalt : Wassersprudler von SodaStream und Kaffeemaschinen von De’Longhi.

: Wassersprudler von SodaStream und Kaffeemaschinen von De’Longhi. Drogerie & Körperpflege: Pflegeprodukte von Nivea und Make-up von L’Oréal Paris.

Wie eingangs erwähnt, stehen auch Services im Fokus und so hält Amazon für Amazon Music, Prime Video, Kindle Unlimited, Audible und mehr entsprechende Deals bereit.