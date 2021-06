Die Eröffnung von Apple Via del Corso fand vor rund einem Monat im Herzen von Rom statt, nun hat Apple die Neueröffnung eines weiteres Stores bekannt gegeben. Apple Tower Theatre eröffnet am Donnerstag in der Innenstadt von Los Angeles.

Apple Tower Theatre: Neueröffnung am 24. Juni 2021

Rund um den Globus betreibt Apple mittlerweile eine Vielzahl beeindruckender Stores. In Kürze kommt ein weiteres Ladenlokal, welches genau in diese Kategorie passt, hinzu. Am Donnerstag und somit in zwei Tagen feiert Apple Tower Theatre seine große Neueröffnung. Eigenem Bekunden zufolge ist Apple Tower Theatre eines der bisher bedeutendsten Restaurierungsprojekte von Apple und soll zu noch mehr Kreativität mitten in Downtown anregen.

Mit der Eröffnung des neuen Stores in Los Angeles startet Apple außerdem „Today at Apple Creative Studios“, eine globale Initiative, die jungen Kreativen praktische Erfahrungen und Mentoring bietet.

Apple schreibt im Newsroom

Apple Tower Theatre ist der 26. Standort von Apple im Großraum Los Angeles. Die fast 100 talentierten Mitarbeiter:innen des Stores kommen zu den mehr als 3.000 Apple Store Angestellten in der Region hinzu. Ebenfalls in Los Angeles ansässig ist Apple TV+ und arbeitet hier mit vielen der kreativsten Storyteller:innen der Welt zusammen und unterstützt tausende Arbeitsplätze in der Kreativbranche in ganz Kalifornien. […] Apple Tower Theatre befindet sich an der Ecke Eighth Street und Broadway, wo Besucher:innen sofort den vollständig restaurierten Uhrenturm, den überdachten Eingang im Broadwaystil, die Terrakotta-Außenfassade und das renovierte historische Klingelschild erkennen können. Nach dem Durchschreiten der Broadwaytüren betreten die Gäste die monumentale Eingangshalle, die von Charles Garniers Pariser Opernhaus inspiriert wurde, mit einer großen Bogentreppe mit bronzenen Handläufen, flankiert von korinthischen Marmorsäulen. […] Das historische Tower Theatre hat ursprünglich das erste Kino in Los Angeles, das für Filme mit Ton verdrahtet wurde, beherbergt. Es wurde 1927 vom berühmten Filmtheater-Architekten S. Charles Lee entworfen. Dieses Erbe der technologischen Innovation setzt sich bis heute fort. Es ist der perfekte Ort, um die gesamte Produktpalette an iPhone, iPad und Mac von Apple zu entdecken, die das moderne Filmemachen, die Fotografie und die Musikkomposition verändert haben.

Nach der Schließung im Jahr 1988 stand das Theater leer. Mit der gleichen Sorgfalt wie bei früheren Restaurierungsprojekten hat Apple mit führenden Denkmalpfleger:innen, Restaurierungskünstler:innen und der Stadt Los Angeles zusammen gearbeitet, um die Schönheit und Pracht des Theaters sorgfältig zu erhalten und zu restaurieren. Jede Oberfläche wurde sorgfältig aufgearbeitet und das Gebäude ist einer kompletten seismischen Überarbeitung unterzogen worden.

Viele weitere Informationen, Fotos, Öffnungszeiten und Hintergründe findet ihr im Apple Newsroom.