Bevor der Amazon Prime Day 2021 in wenigen Stunden um 23:59 Uhr endet, möchten wir euch noch auf ein paar echte Highlights aufmerksam machen. Zahlreiche namhafte Hersteller sind mit von der Partie und bieten tausende Angebot im Rahmen des Shopping-events an. Da sollte für jeden Schnäppchenjäger dass passende Angebot dabei sein. Egal, ob ihr ein neues iPhone, eine neue Apple Watch, ein neues iPad Pro, eine smarte Wetterstation, HomeKit-Produkte, Microsoft 365 oder etwas anderes aus der Technik-Welt sucht, der Prime Day bietet sich dafür an, Ausschau zu halten. Neben der Kategorie „Elektronik & Technik“, findet ihr allerdings auch noch Produkte aus etlichen anderen Kategorien. Hier geht es direkt zu den Schnäppchen.

Prime Day 2021 Highlights

Angebot Neues Apple iPhone 12 (64 GB) - Schwarz 6,1" Super Retina XDR Display (15,5 cm Diagonale)

Ceramic Shield, der mehr aushält als jedes Smartphone Glas

Angebot Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Aluminiumgehäuse Space Grau, Sportarmband Schwarz Mit dem GPS Modell kannst du Anrufe annehmen und Textnachrichten vom Handgelenk aus beantworten

Miss den Sauerstoffgehalt in deinem Blut mit einem neuen Sensor und einer App

Angebot Neues Apple iPhone 12 Mini (64 GB) - Blau 5,4" Super Retina XDR Display (13,7 cm Diagonale)

Ceramic Shield, der mehr aushält als jedes Smartphone Glas

Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, Anthrazit Stoff Unser beliebtester smarter Lautsprecher – Jetzt mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem...

Steuern Sie die Musikwiedergabe per Sprachbefehl – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify,...

Angebot Oral-B Genius X Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush mit künstlicher Intelligenz,... Genius X mit künstlicher Intelligenz hat von dem Zahnputzverhalten tausender Menschen gelernt und...

Die Zahnbürste mit der kostenlosen Oral B App verhilft Ihnen zu besseren Putzgewohnheiten, als ob...

Angebot Oral-B iO 8 Special Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush mit revolutionärer... Die beste Reinigung von Oral-B dank revolutionärer Magnet-Technologie für ein extra leises und...

100% gesünderes Zahnfleisch in 1 Woche dank des einzigartigen runden Bürstenkopfes von Oral-B und...

Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit Wir stellen vor: Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige,...

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music,...

Angebot Bose SoundLink Mini Bluetooth Lautsprecher II pearl Einzigartiger Spitzenklang mit kraftvollen Bässen für ein beeindruckendes Hörerlebnis

Kabellos und ultrakompakt, sodass Sie Bose Klang überallhin mitnehmen können

eufy Security eufyCam 2C, kabelloses Sicherheitssystem, 180 Tage Akkuleistung, HD 1080p, IP67... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes Jahr...

Angebot GoPro HERO8 Black Bundle - inklusive Shorty Stativ, Speicherkarte, Kopfbügel und Akku (Holiday Kit) Die neu gestaltete Form ist kompakter und mit den ausklappbaren Befestigungsösen an der Basis sind...

Shorty ist eine Verlängerungsstange im Taschenformat mit integriertem Stativ – der perfekte...

Philips Hue White & Color Ambiance E27 2-er Starter Set Bluetooth, 9 W, dimmbar, 16 Mio. Farben,... Der einfache Einstieg in die Smart Home Beleuchtung: Hue LED-Lampen mit der Hue Bridge verbinden und...

Wählen Sie in der Hue App aus 16 Mio. Farben und verschiedensten Weißtönen oder synchronisieren...

Angebot LEDVANCE SMART+ Plug, Zigbee Schaltbare Steckdose, für die Lichtsteuerung in Ihrem Smart Home,... Erweitern Sie Ihr Smart Home -> Mit diesem schaltbaren Zwischenstecker können Sie...

ZigBee und Alexa kompatibel -> Direkt steuerbar über Alexa Echo Plus und Echo Show. Ansonsten ist...

Angebot Netatmo Smarte Überwachungskamera Außen, Wlan, Integrierte Beleuchtung , Bewegungserkennung,... ERHALTEN SIE IM FALLE EINES EINBRUCHS SOFORT MELDUNGEN AUF IHR SMARTPHONE: Erhalten Sie eine...

PRÄZISE UND ANPASSBARE MELDUNGEN: Eine Person, ein Fahrzeug oder ein Tier? Mit der...

Angebot Withings BPM Core - Intelligentes Blutdruckmessgerät mit EKG-Funktion und digitalem Stethoskop BLUTDRUCKMESSGERÄT - Systolischer und diastolischer Blutdruck sowie Herzfrequenz

ELEKTROKARDIOGRAMM - Hilft bei der Erkennung von Vorhofflimmern, der häufigsten Form von...

WISO Steuer-Sparbuch 2021 (für Steuerjahr 2020 | frustfreie Verpackung) Die Alternative zu ElsterFormular – einfach gut und günstig

Wiso Steuer-Sparbuch 2021 Sofortige Anzeige der Erstattung/Nachzahlung Rechner für Gehalt,...