Update 22.06.2021: Saturn hat die Aktion angepasst und spricht nun von „Primetime. Für beste Angebote“.

Über den Start des Amazon Prime Days 2021 haben wir euch bereits informiert. Selbstverständlich lässt Saturn das Ganze ohne Konter nicht auf sich sitzen und kontert – genau wir im vergangenen Jahr – den Amazon Prime Day. Das Motto lautet „Vergleichen Zwecklos“. Hier geht es direkt zur Aktion.

Saturn leitet Gegenmaßnahme ein und kontert den Prime Day 2021. Unter dem Motto „Vergleichen Zwecklos!“ tritt Saturn den Angeboten zum Prime Day entgegen. Genau wie bei beim Amazon Prime Day läuft auch der Saturn Konter am heutigen Montag und morgigen Dienstag.

Saturn schreibt

Alle Preise in Euro und inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten. Verkauf nur an private Endkunden. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich, alle Angebote ohne Dekoration. Angebot gültig im SATURN Onlineshop auf saturn.de (Käufe bei Drittanbietern ausgenommen), nur solange der Vorrat reicht. Aufgrund begrenzter Mengen können Aktionsartikel bereits vor Ende der Aktion und auch bereits am ersten Aktionstag vergriffen sein. Liefergebiet: Deutschland