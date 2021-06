In rund einem Monat startet die Apple Original Serie „Ted Lasso“ am 23. Juli in die zweite Staffel. Im Vorfeld setzt sich ein Puzzlestück zum nächsten. Nachdem wir euch erst gestern auf den offiziellen Trailer zur Serie aufmerksam gemacht haben, gibt es nun – wie angekündigt – die offiziellen Fan-Artikel. Darüberhinaus konnte Ted Lasso eine weitere Auszeichnung gewinnen.

Ted Lasso: offizielle Fan-Artikel ab sofort erhältlich

Vor Kurzem hatten wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass passend zum Start der zweiten Staffel auch entsprechendes Merchandise erhältlich sein wird. Um den Erfolg der Serie weiter zu nutzen, stehen die offiziellen Fan-Artikel ab sofort zum Kauf bereit.

So können sich Anwender unter anderem für ein Trikot, einen Hoody, eine Kaffee-Tasse, T-Shirts und mehr entscheiden. Neben „A.F.C. Richmond“ und „Ted Lasso“ sind noch verschiedene andere Begrifflichkeit auf den jeweiligen Fan-Artikeln aufgedruckt. Eine Tasse gibt es beispielsweise mit dem Aufdruck „Be a Goldfish“.

📢🚨 2021 Richmond gear is finally here. Official merch now available at https://t.co/9UQ7ylrZjo pic.twitter.com/1wUlDx4RD2 — AFC Richmond (@AFCRichmond) June 21, 2021

Unabhängig davon, ob die Fan-Artikel reißenden Absatz finden oder eben nicht, die Idee ist klasse und passt zum Gesamtkonzept der Serie.

Ted Lasso gewinnt Peabody Award

Seit dem Start von Ted Lasso auf Apple TV+ könnte die Serie bereits zahlreiche Auszeichnungen gewinnen. Highlight war sicherlich der Gewinn eines Golden Globe Awards durch Hauptdarsteller Jason Sudeikis.

Nun konnte die Serie einen weiteren Preis gewinnen. Apples weltweite Comedy-Sensation „Ted Lasso“ erhielt mit dem angesehenen Peabody Award für herausragendes Storytelling eine der höchsten Auszeichnungen der Branche. Der Preis wurde virtuell von Will Ferrell überreicht und von „Ted Lasso“ Executive Producer und Star Jason Sudeikis entgegengenommen. Die Peabody-Organisation feiert die besten Rundfunk- und Digitalmedien, einschließlich Fernsehen, Radio/Podcasts und das Internet, in der Unterhaltung , Nachrichten, Dokumentationen, Kinder- und öffentlich-rechtliche Programme. Im vergangenen Jahr könnte die Apple Original-Serie „Dickinson“ den Peabody Award mit nach Hause nehmen.

Golden Globe Gewinner Jason Sudeikis ist Ted Lasso – ein US Football Coach, der ohne jede Erfahrung einen englischen Fußballverein trainieren soll. Doch sein fehlendes Wissen gleicht er aus: mit Optimismus, Entschlossenheit – und Keksen.