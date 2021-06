WhatsApp hat in den letzten Jahren verschiedene kleinere und größere Neuerungen im gleichnamigen Messenger implementiert. Nun ist eine neue Funktion in Planung, die euch eine Option bietet, dass Fotos von Videos von eurem „Gegenüber“ nur einmalig betrachtet werden können.

Selbstlöschende Nachrichten hat WhatsApp bereits vor einiger Zeit eingeführt. Mit dieser Funktion löschen sich eure verschickten Nachrichten nach einer bestimmten Zeit von selbst. Ein neuer Modus soll selbstlöschende Nachrichten sogar zum Standard machen.

Nun ist eine neue Funktion in Planung, mit der euer Adressat verschickte Fotos und Videos nur einmalig betrachten kann. Ihr erhaltet eine Info, ob der Empfänger das Medium tatsächlich geöffnet hat. Wann die neue Funktion konkret eingeführt wird, ist unklar. Die Rede ist von einem zukünftigen WhatsApp-Update.

WhatsApp will release a feature that allows you to send photos and videos that can only be viewed once. You can also verify if the recipient has opened the media.

This feature will be available in a future update on #WhatsApp for Android, iOS and Web/Desktop.@WABetaInfo 💚 pic.twitter.com/y1dIBGcDiq

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 22, 2021