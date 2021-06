Im April hatte Apple nicht nur eine Vielzahl neuer Spiele auf Apple Arcade bereit gestellt, sondern auch angekündigt, dass das Unternehmen Klassiker und legendäre Spiele auf dem Spiele-Abo-Dienst zur Verfügung stellen wird. Dies setzt sich nun mit „Jetpack Joyride“ fort.

Jetpack Joyride steht seit rund einem Jahrzehnt im Apple App Store als Download bereit. Nun schafft der Klassiker in Form von „Jetpack Joyride+“ den Sprung auf Apple Arcade. In der Spielebeschreibung heißt es

Jetpacks mit Kugelantrieb! Riesige mechanische Drachen! Vögel, die Geld produzieren! Rüste dich mit einer Sammlung der coolsten Jetpacks aller Zeiten und stelle deine Fähigkeiten als legendärer Actionheld Barry Steakfries auf die Probe.

Coming Soon to Apple Arcade: Jetpack Joyride+

Grab your jetpack and blast off in this classic infinite runner (infinite flier?) from @Halfbrick.

⏰ Get a reminder when it’s available: https://t.co/lf48P1UBzh pic.twitter.com/GhyzSpOo0C

— Apple Arcade (@AppleArcade) June 22, 2021