Knapp eine Woche ist es her, dass die Serie „Physical“ auf Apple TV+ +angelaufen ist. Falls ihr bis dato noch keine Zeit hattet, in die neue Serie einzutauchen, so habt ihr mit dem neuen „Behind the Scenes“-Video eine Möglichkeit, einen ersten Einblick zu erhalten. Zudem hat Apple den offiziellen Trailer zu „Watch the Sound With Mark Ronson“ veröffentlicht.

Physical – Behind the Scenes: Creating the World

Worum dreht es sich überhaupt bei Physical?

„Die halbstündige Comedy „Physical“ spielt im idyllischen, aber labilen Strandparadies des sonnigen San Diego der 1980er Jahre und folgt Sheila Rubin, einer leise gequälten, anscheinend pflichtbewussten Hausfrau, die ihren klugen, aber umstrittenen Ehemann bei seiner Kandidatur für die Staatsversammlung unterstützt. Aber hinter verschlossenen Türen hat Sheila ihre eigene düster-komische Sicht auf das Leben, die sie der Welt nur selten zeigt. Außerdem kämpft sie mit einer Reihe von persönlichen Dämonen, die mit ihrem Selbstbild zu tun haben … bis sie Erlösung durch eine ungewöhnliche Quelle findet: die Welt des Aerobic.

Bilder bzw. bewegte Bilder sagen allerdings mehr als tausend Worte und so hat Apple mit „Physical – Behind the Scenes: Creating the World“ ein Video veröffentlicht, das euch die Serie mit 263 Sekunden die Serie ein Stück näher bringt. In dem Video kommen die Serienschöpfer und Schauspieler zu Wort.

Offizieller Trailer ist da: Watch the Sound With Mark Ronson

Bei „Watch the Sound With Mark Ronson“ handelt es sich um eine neue sechsteilige Dokumentation, die sich mit der Klangerzeugung und der revolutionären Technologie befasst, die die Musik, wie wir sie kennen, geprägt hat. Sie stammt vom Oscar-Preisträger Morgan Neville („20 Feet from Stardom”) und wird moderiert von Mark Ronson, einem international bekannten DJ und Oscar, Golden Globe und einem siebenmaligen Grammy-preisgekrönten Künstler und Produzenten.