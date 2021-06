Anfang dieses Jahres hieß es bereits, dass das Sci-Fi-Epos „Foundation“ im Herbst dieses Jahres auf Apple TV+ starten wird. Nun konkretisiert sich mit dem Monat September ein etwas genauerer Termin heraus.

Apple TV: Sci-Fi-Epos startet im September

Bereits 2018 konnte sich Apple die Rechte für eine Serien-Adaption von Isaac Asimovs Foundation-Romanen sichern. So langsam aber sicher nähern wir uns der finalen Phase.

Der Foundation-Zyklus gilt unter Fans als der Vater der modernen Science-Fiction-Literatur. Den bekanntesten und ursprünglich zentralen Teil bildet die Foundation-Trilogie, die den Untergang eines galaktischen Imperiums und den darauffolgenden Neuaufbau erzählt. Wer sich nun an Star Wars erinnert fühlt, liegt nicht falsch, denn George Lucas ließ sich für seine Sternen-Saga von dem Werk inspirieren.

Die erste Staffel von Foundation wird aus 10 Episoden bestehen. Die 10 Episoden sollen jedoch erst der Start einer langen Reise sein. So plant Apple angeblich insgesamt 80 Episoden zu produzieren.

In einer Mail an Apple TV+ Abonnenten informieren die Verantwortlichen derzeit über den Start verschiedener neuer Serien in den kommenden Wochen und Monaten. Aus dieser Mail, die den Kollegen von Macrumors vorliegt, geht hervor, dass „Foundation“ und „The Problem with Jon Steward“ im September ihre Premiere auf Apple TV+ feiern werden.

Folgende Apple TV+ Premieren sind bereits für die kommenden Monate bekannt