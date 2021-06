Die erste iOS 15 Entwickler-Beta ist seit zwei Wochen verfügbar, sodass die Tester bereits einige Zeit mit dem umfangreichen Update verbringen konnten. EverythingApplePro hatte sich das ambitionierte Ziel gesetzt, alle neuen Funktionen in einem Video festzuhalten. Das Ergebnis zeigt sich in knapp 50 Minuten und 501 Neuerungen für iOS 15.

iOS 15 Beta Hands-on

Apple hat mit iOS 15 zweifelsohne ein sehr umfangreiches Update in Entwicklung, das im Herbst offiziell an den Start geht. Vorher können Entwickler und Beta-Tester das Betriebssystem ausführlich testen. Was uns erwartet, zeigt uns EverythingApplePro in einem ausführlichen Video-Walkthrough.

Dabei sehen wir nicht nur prominente Funktionen wie Live Text oder SharePlay, sondern auch eher unscheinbare Neuerungen wie Icon-Änderungen oder die Unterstützung des Share-Buttons eines PS5-Controllers für eine Bildschirmaufnahme. Wer nicht auf die Public Beta warten möchte (oder bis zum offiziellen Release im Herbst), erhält mit dem Video schon jetzt einen guten Eindruck von iOS 15: