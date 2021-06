Analyst Ming Chi Kuo nutzt den heutigen Tag, um einen Ausblick auf kommende iPhone-Modelle zu geben. Nachdem wir euch bereits auf die 2022er Flaggschiff-Modelle aufmerksam gemacht haben, gibt es nun ein neues Appetithäppchen zum kommenden iPhone SE.

Kuo: neues iPhone SE kommt 2022 inkl. 5G-Chip

In diesem Jahr wird Apple kein neues iPhone SE auf den Markt bringen, vermutlich hat aber auch niemand ernsthaft damit gerechnet.

Im kommenden Jahr soll es ein neues iPhone SE geben. Dieses soll sich beim Design am bisherigen iPhone SE, welches auf dem iPhone 8 basiert, anlehnen. Kuo geht davon aus, dass das 2022er iPhone SE über einen 5G-Chip sowie einen leistungsstärkeren A-Chip verfügt. Das Gerät wird als „preislich attraktivstes“ 5G iPhone positioniert. Aktuell trägt diesen Titel das iPhone SE.

In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Gerüchte, dass Apple auch ein iPhone SE Plus und somit einen Nachfolger des iPhone 8 Plus auf den Markt bringen wird. Allerdings ist es rund um dieses Geräte in letzter Zeit sehr ruhig geworden. Die Zukunft wird zeigen, ob Apple ein solches Modell tatsächlich ankündigen wird.

Wann das neue iPhone SE erscheinen wird, ist nicht bekannt. Die letzten iPhone SE Modelle wurden jeweils im Frühjahr vorgestellt. Wir können uns gut vorstellen, dass Apple dieser Tradition treu bleibt.