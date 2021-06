Die Virginia Union University kündigte am Dienstag eine Partnerschaft mit Apple an, um einen neuen „Smart Campus“ zu schaffen. Im Zuge des Programms wird den Studenten ein komplettes Paket von Apple-Produkten zur Verfügung gestellt, darunter iPad, Apple Watch, AirPods und weiteres Zubehör.

Die Virginia Union University gehört zu den „Historically Black Colleges/Universities“ (HBCU) in den USA. Der „Smart Campus“ ist Teil der Initiative „Mobile Learning, Mobile Life“, die darauf abzielt, den Einsatz von Technologie voranzutreiben und Studenten auf die „digitalen Lebens- und Arbeitsanforderungen der Zukunft“ vorzubereiten. Beginnend mit den Klassen des Jahrgangs 2025 wird jeder Student im ersten Jahr ein iPad Air mit Apple Pencil, Smart Keyboard Folio, Apple Watch und AirPods Pro erhalten.

Die Initiative geht auf ein umfassendes Förderprogramm von Apple zurück, um nicht nur die Produkte, sondern auch Programmier- und App-Entwicklungskurse für alle Studenten anzubieten. Der Campus wird zudem Student ID unterstützen, eine Apple Wallet-Funktion, mit der Studenten ihr iPhone oder ihre Apple Watch nutzen können, um Zugang zu Wohnheimen, der Bibliothek oder zum Bezahlen von Essen an der Universität zu erhalten.

Dr. Hakim J. Lucas, Präsident und CEO der Virginia Union University, erklärt, dass die Smart Campus-Initiative den Studenten nicht nur während der Schulzeit helfen wird, sondern auch beim Eintritt in das Berufsleben:

„Die Schaffung des Smart Campus an der VUU ist entscheidend für die akademische Lernumgebung eines Studenten des 21. Jahrhunderts. Apple verfügt über die Produkte, Apps und die professionelle Lernunterstützung, die es unseren Studenten ermöglichen wird, auf Bücher, Kurse und Forschungsmaterialien per Fingerzeig zuzugreifen. Unsere Zusammenarbeit geht weit über die Technologie hinaus; der Smart Campus wird uns dabei helfen, unsere Studenten auf den Eintritt in die Arbeitswelt vorzubereiten und sie auf den Weg zum langfristigen Wohlstand zu bringen.“