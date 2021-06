Der Mobilfunkanbieter Klarmobil informiert uns am heutigen Tag darüber, dass das Unternehmen seinen Kunden mehr Surf-Geschwindigkeit zur Verfügung stellt. Die Allnet-Flat 10GB und die Allnet-Flat 20GB profitieren von dieser Neuerung.

Mehr Speed bei Klarmobil

Aktuell bietet Klarmobil drei unterschiedliche Allnet-Flats an. Ihr wählt zwischen der Allnet Flat 5GB, Allnet Flat 10GB und der Allnet Flat 20. Mit diesen drei Tarifen dürfte der Anbieter die meisten Bedürnisse abdecken. Preislich liegt ihr während der Mindestvertragslaufzeit bei 9,99 Euro, 14,99 Euro bzw. 19,99 Euro.

Bis dato war es so, dass in allen drei Tarifen mit 25MBit/s gesurft werden konnte. Ab sofort findet bei den Allnet Flats (10 GB & 20 GB) mit und ohne Netflix eine Aufwertung der Geschwindigkeit statt. Die LTE Allnet Flat 10 GB hat jetzt eine Bandbreite von 50 Mbit/s und die LTE Allnet Flat 20 GB sogar eine Bandbreite von 100 Mbit/s.







Welche Leistungen sind generell enthalten? Bei allen drei Allnet Flat erhaltet ihr einen Telefon-Flat, eine SMS-Flat sowie EU-Roaming. Darüberhinaus ist eine bestimmte Menge Highspeed-Datenvolumen (5GB, 10GB oder 20GB) inkludiert.

Die Erhöhung der Geschwindigkeit erfolgt nur für kurze Zeit. Keine Sorge, ihr werdet nicht nach Ablauf von wenigen Monaten wieder gedrosselt, sondern erhaltet die erhöhte Geschwindigkeit über die gesamte Laufzeit. Nur das Angebot, dass ihr überhaupt mehr Speed erhaltet, ist begrenzt.

Falls ihr euch fragt, in welchem Netz das ganze realisiert wird, so haben wir auch darauf die passende Antwort für euch. Auf der Klarmobil-Webseite könnt ihr dem Produktinformationsblatt zu dem jeweiligen Tarif entnehmen, in welchem Netz dieser umgesetzt wird. Die Allnet-Flat 5GB und 10GB werden derzeit im Telekom-Netz realisiert und beim der Allnet Flat 20GB setzt Klarmobil aktuell auf Vodafone.