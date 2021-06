Kurz vor dem Wochenende informieren wir euch über die Neuankömmlinge auf Apple TV+. In dieser Woche gibt es etwas mehr zu berichten. So starten „Central Park – Staffel 2“, „Wer ist Charlie Brown?“ und „Der Klang der Tiefe“ auf Apples Video-Streaming-Plattform. Darüberhinaus stehen neue Folgen zu Serien bereit, die in den letzten Wochen angelaufen sind.

„Central Park – Staffel 2“ ist da

Am heutigen Tag feiert die 2. Staffel zu „Central Park“ ihre Premiere auf Apple TV+. In der zweiten Staffel von „Central Park“ lebt die Familie Tillerman weiterhin im berühmtesten Park der Welt und kümmert sich um ihn. Molly erlebt die Prüfungen und Wirrungen der Jugend, Cole wird von einem wirklich peinlichen Moment in der Schule herausgefordert, Paige verfolgt weiter die Korruptionsgeschichte des Bürgermeisters und Owen jongliert mit der Verwaltung des Parks, seiner Mitarbeiter und seiner Familie mit einem Lächeln im Gesicht.

Währenddessen kommt Bitsy ihrem finsteren Ziel, den Central Park als ihr eigenes zu beanspruchen, immer näher, während Helen an ihrer Seite sich ewig fragt, ob sie es in Bitsys Testament geschafft hat. Bei jedem Schritt werden wir von unserem freundlichen, fummelnden Geigenerzähler Birdie begleitet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

„Wer ist Charlie Brown?“

Weiter geht es mit „Wer ist Charlie Brown?“. Nachdem Apple bereits einige neue Abenteuer von Charlie Brown und seinen Freunden auf Apple TV+ veröffentlicht hat, steht als nächstes eine Dokumentation an, rund um die Peanuts-Gang und ihren Schöpfer Charles Schulz. Auch hier gibt es zur Einstimmung den offiziellen Trailer.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Der Klang der Tiefe“ ab sofort verfügbar

Seid dabei, wenn sich Dr. Michelle Fournet und Dr. Ellen Garland auf entgegengesetzten Hemisphären einem Vorhaben widmen, das ebenso kolossal ist wie ihre Forschungssubjekte selbst: die Entschlüsselung der komplexen Sprache der Buckelwale. Entdecke zusammen mit den Forscherinnen eine Kultur, die noch so viel älter ist als die der Menschen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im Englischen hört die Serie auf den Namen „Fathom“. Auch hier gibt verleiht euch der Trailer einen ersten Einblick.

Neue Folgen zu „Physical“, „Mythic Quest 2“, „Trying 2“ und „Home Before Dark 2“

Ab sofort sofort auch neue Folgen zu „Physical“, „Mythic Quest 2“, „Trying 2“ und „Home Before Dark 2“. Solltet ihr in die jeweiligen Serien bereits reimgeschnuppert haben, so gibt es nun die entsprechende Fortsetzung.

Unter der Woche hatte Apple den deutschen Trailer zu „Home Before Dark 2“ veröffentlicht. Diesen möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten.