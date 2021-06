Wir haben bereits einige Prototypen der ersten Generation der Apple Watch gesehen, die Details des Produkts vor der offiziellen Ankündigung im September 2014 enthüllten. Diese Woche teilte Giulio Zompetti ein Bild eines frühen Prototyps der Apple Watch Series 3. Obwohl er der finalen Version recht ähnlich sieht, hat dieser Prototyp etwas Einzigartiges: einen Smart Connector.

Jede Apple Watch kommt mit einem versteckten Anschluss, der von Apple intern für Diagnosen und andere Tests verwendet wird. Der von Zompetti gezeigte Prototyp der Apple Watch Series 3 hat jedoch auch zwei weitere mysteriöse Anschlüsse, die nicht versteckt sind. Die Anschlüsse sind dem Smart Connector des iPad sehr ähnlich, sie sind allerdings etwas kleiner.

Diese Anschlüsse sind wahrscheinlich Teil eines Smart Connectors für die Apple Watch, der intern von Apple getestet wurde. Auf Twitter schreibt Zompetti, dass Apple an „Smart Bands“ für frühe Versionen der Apple Watch Series 3 gearbeitet haben könnte.

Apple might have experimented on some “smart bands” in earlier revisions of Apple Watch S3.

On this prototype unit, two unusual pads are exposed to the band, as a sort of “Smart Connector” we’ve already seen on iPads.#AppleCollection #AppleWatch pic.twitter.com/uVFZHuvuAe

— Giulio Zompetti (@1nsane_dev) June 24, 2021