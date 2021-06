Das Apple Tower Theatre wurde eröffnet und bringt das historische Theater aus dem Jahr 1927 in die Innenstadt von Los Angeles zurück. Der neue Apple Store ist einer der bisher bedeutendsten Restaurierungsprojekte von Apple. Hierbei handelt es sich um einen komplett renovierten Standort, an dem man sich treffen, lernen und die neuesten Produkte von Apple entdecken kann. Das freut natürlich auch Apple CEO Tim Cook, der vor Ort und auf Twitter die Eröffnung feierte.

Apple feierte gestern die große Eröffnung seines neuen Einzelhandelsgeschäfts im historischen Tower Theatre in Downtown Los Angeles. Sowohl Apples CEO Tim Cook als auch Einzelhandelschefin Deirdre O’Brien waren zu diesem Anlass anwesend.

Wie üblich stand Cook für Fotos mit den Anwesenden zur Verfügung und feierte mit den Mitarbeitern, als die ersten Kunden den Laden betraten. Auf Twitter teilte er dann auch einige Momentaufnahmen der großen Eröffnung und schreibt:

Today we opened the doors to our new store in downtown LA — Apple Tower Theatre. It’s a testament to a city rich in culture and diversity. We’re so excited to be a part of DTLA! pic.twitter.com/l4UQmZQ5x4

— Tim Cook (@tim_cook) June 24, 2021