Letzten Monat fügte Zoom eine Unterstützung für die neue Center Stage-Funktion hinzu, die exklusiv für die neuen iPad Pro-Modelle verfügbar ist. Jetzt ist die beliebte App für Videokonferenzen mit einem weiteren Update zurück, das mehrere Verbesserungen an der Benutzeroberfläche vornimmt und neue Features bringt.

Videofilter, Geschlechterpronomen und mehr

Zu den bemerkenswerten Verbesserungen in Version 5.7 der App gehören ein besseres „visuelles Erlebnis“ für das iPad, Unterstützung für einzelne Gesprächsteilnehmer, um eine Live-Transkription anzufordern, benutzerdefinierte Videofilter, Planungsrechte, konsistente Datumsformatierung und die Kopplung mit Zoom Rooms auf dem Zoom Desktop-Client.

Darüber hinaus führt das Update ein neues Feld für Geschlechterpronomen ein, zusammen mit Optionen, um auszuwählen, wann diese angezeigt werden. Die Pronomen werden während eines Anrufs in Klammern neben den Namen der Personen angezeigt, sowie unter den Namen auf den Profilkarten der Nutzer. In den neuen Profileinstellungen können Nutzer selber entscheiden, wann die Pronomen in Meetings und Webinaren angezeigt werden. Zur Auswahl stehen: „immer freigeben“ (Standardeinstellung), „nicht freigeben“ und „jedes Mal nachfragen“.

Zudem gibt es neue Datenschutzbenachrichtigungen für Chat-Kanäle mit erweiterter Chat-Verschlüsselung und die Möglichkeit, mehrere Telefonnummern in den Kontaktkarten der Nutzer anzuzeigen.

Hier das komplette Changelog von Version 5.7:

General Features:

Support for gender pronouns

Scheduling privilege and alternative host between linked master/sub accounts

Consistent date formatting

Improved iPad visual experience (iPad only)

Meeting/Webinar Features:

Custom video filters

Request Live Transcription enablement as participant

NDI live streaming consent

Hide full transcript panel

Ask to confirm leaving a meeting support for mobile

Meeting Features:

Information Barrier enhancement: Support for Breakout Rooms

Chat Features:

Enhanced data privacy notification for chat channels with enhanced chat encryption

Phone Features:

Display additional phone numbers in user contact card

Enhancements to invite by phone

Check connection to Zoom Phone server

Enhancement to call logs

Resolved Issues: