Apple CEO Tim Cook hat seinen Besuch in Los Angeles nicht nur genutzt, um den neuen Apple Store „Apple Tower Theatre“ zu besuchen und die Neueröffnung zu begleiten, sondern auch die Jugendhilfeorganisation Create Now zu besuchen.

Apple Chef besuchte kürzlich die Jugendhilfeorganisation Create Now. Dabei handelt es sich um eine auf Kunst ausgerichtete gemeinnützige Organisation, die jetzt von Apple unterstützt wird. In welcher Form Apple jedoch der Organisation hilft, ist unbekannt. Den veröffentlichten Fotos ist zumindest zu entnehmen, dass die Kinder augenscheinlich Beats-Kopfhörer tragen und iPad Pros nutzen.

In einem begleitenden Tweet äußerte sich Cook wie folgt

Create Now ist eine gemeinnützige Organisation, die laut ihrer Website gefährdeten und risikoreichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 3 bis 24 Jahren durch verschiedene Kunstprogramme helfen möchte. Die Gruppe bringt Jugendliche mit Freiwilligen von über 100 Partneragenturen zusammen, bietet umfassende Kunstkurse an, führt gemeinschaftliche Kunstprojekte durch und führt Tausende von Schülern zu Theateraufführungen, Museen, Filmstudios und mehr in einem Programm namens Cultural Journeys.

We’re proud to work with groups like @CreateNow, who are bringing amazing opportunities to kids who don’t get them often enough. From music to painting and graphic design, loved seeing what these gifted and passionate young artists are creating! pic.twitter.com/NZJBE2CnAN

— Tim Cook (@tim_cook) June 24, 2021