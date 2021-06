Bei Apple TV+ wird es demnächst musikalisch. Nachdem wir zuletzt erfahren haben, dass am 16. Juli die Musical Comedy Produktion „Schmigadoon!“ ihre Premiere auf Apple TV+ feiern wird, gibt es heute den offiziellen Trailer zur neuen Serie mit Cecily Strong.

Musikalische Rucksackreise mit Hindernissen

Bei „Schmigadoon!“ handelt es sich um eine Parodie auf Musicals, bei der ein Pärchen mit Beziehungsproblemen beschließt eine Rucksackreise zu unternehmen. Der Trip soll die alte Flamme der Liebe wieder zum Lodern bringen. Als sie das Städtchen Schmigadoon im Zuge ihrer Reise besuchen, findet das Paar eine sonderbare Situation vor: In der kompletten Stadt herrschen die 1940er-Jahre und dazu verhalten sich die Bewohner, als wäre ihr Leben ein Hollywood-Musical.

Dass uns mit „Schmigadoon!“ kein typisches Musical erwartet, lässt schon die Beschreibung vermuten, doch der Trailer zeigt, wie abgedreht die Idee dann in der Praxis ist. Bei der Gelegenheit erhalten wir auch gleich einen Eindruck zur deutschsprachigen Version, bei der Apple auch die Liedtexte übersetzt und synchronisiert hat.

Wie Apple selber angibt, konnte man einige Stars für die ungewöhnliche Serienproduktion gewinnen. Für die weibliche Hauptrolle wurde Cecily Strong verpflichtet. Strong ist vor allem für ihre Rollen in dem Comedy-Format „Saturday Night Live“ bekannt. Auf der großen Kinoleinwand war sie unter anderem in „Ghostbusters”, “The Boss” und “The Bronze“ zu sehen. Doch eine Schauspielerin alleine macht noch kein Musical und so konnte Apple einige weitere hochkarätige Schauspieler für die Serie gewinnen. Mit dabei sind:

Keegan-Michael Key (Dolemite is My Name), Fred Armisen (Portlandia), Alan Cumming (The Good Wife), Kristen Chenoweth (Wicked), Aaron Tvelt (Graceland), Dove Cameron (Hairspray Live!), Ariana DeBose (West Side Story), Jamie Camil (Jane the Virgin), Ann Harada (Avenue Q) und Jane Krakowski (Dickinson).

Die ersten beiden Episoden der sechsepisoden Staffel stehen ab 16. Juli auf Apple TV+ zum Abruf bereit, gefolgt von einer neuen Episode wöchentlich jeden Freitag.