Aller guten Dinge sind Drei? Nachdem zunächst die Corona-Warn-App das digitale Impfzertifikat unterstützt hat, konnten wir euch vor wenigen Tagen bereits darüber informieren, dass ihr dieses auch in der CovPass-App hinterlegen könnt. Nun verarbeitet auch die luca App das digitale Impfzertifikat.

luca App: Update bringt Support für Impfzertifikat

Das öffentliche Leben kommt hierzulande immer mehr in Schwung und nicht wenige Anbieter setzen dabei auf die luca App. Beim Friseur um die Ecke, im Restaurant eurer Wahl, beim Grillkurs oder wo auch immer. Mit der luca App könnt ihr einchecken und euch komfortabel als Gast registrieren.

Ab sofort könnt ihr die luca App in Version 1.7.0 aus dem Apple App Store herunterladen. Das Update bringt neben den üblichen Fehlerverbesserungen eine neue Funktion mit. Ihr könnt ab sofort euer digitales Impfzertifikat hinterlegen. Dieses erhaltet ihr im Impfzentrum, bei einer Apotheke eurer Wahl und in Nordrhein Westfalen erhielten Geimpfte dieses ebenfalls per Brief nach Hause. Ob dies andere Bundesländer ebenfalls so handhaben, ist uns nicht bekannt.

Um das digitale Impfzertifikat in der luca App zu hinterlegen, ruft ihr diese auf und geht zur Kategorie „mein luca“. Dort könnt ihr das Impfzertifikat über „Dokument hinzufügen“ hinterlegen.