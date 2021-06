Apple hat über das Wochenende ein Support Dokument aktualisiert und informiert mit diesem über mögliche magnetische Störungen von medizinischen Geräten. Der Hersteller listet eine Vielzahl an Geräten auf, mit denen ihr einen sicheren Abstand zu eurem medizinischen Gerät haltet solltet.

Viele Geräte der Unterhaltungselektronik enthalten Magnete oder Komponenten und Funkeinheiten, die elektromagnetische Felder ausstrahlen.

Apple schreibt

Unter bestimmten Bedingungen können Magnete und elektromagnetische Felder medizinische Geräte stören. Zum Beispiel können implantierte Herzschrittmacher und Defibrillatoren Sensoren enthalten, die bei engem Kontakt auf Magnete und Funkeinheiten reagieren. Um mögliche Wechselwirkungen mit dieser Art von medizinischen Geräten zu vermeiden, halte dein Apple-Produkt in sicherem Abstand vom medizinischen Gerät (mehr als 15 cm Abstand oder 30 cm Abstand beim kabellosen Laden). Wende dich in jedem Fall an deinen Arzt und deinen Gerätehersteller, um genaue Richtlinien zu erhalten.