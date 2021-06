Über die Apple Watch 7 haben wir bislang verhältnismäßig wenig in der Gerüchteküche gelesen. Natürlich gab es hier und dort mal ein paar Appetithäppchen und wie es scheint, wird es ein Re-Design sowie punktuelle Verbesserungen geben. Dabei könnte sich Apple verstärkt auf eine längere Akkulaufzeit anstatt zusätzlicher Sensoren fokussieren. Auch neue Farben sind im Gespräch.

Apple Watch 7: längere Akkulaufzeit statt neuer Sensoren?

In der jüngeren Vergangenheit sprach unter anderem der für gewöhnlich gut unterrichtete Analyst Ming Chi Kuo davon, dass Apple die neue Apple Watch 7 im September ankündigen und dem Gerät ein neues Design verpassen wird. Auch Leaker Jon Prosser geht von einer neuen Optik aus. Unter anderem soll der Hersteller aus Cupertino auf ein Design mit abgeflachten Kanten setzen. Damit könnte sich die Apple Uhr am Design des iPhone 12 oder iPad Pro anlehnen. Zudem könnte Apple auf eine neue doppelseitige System in Package (SiP) Technologie setzen, um die Größe des Prozessors zu minimieren.

Die Economy Daily News (via Macrumors) berichtet, dass der kleinere S7-Chip im Inneren des Gerätes Platz freigibt, den Apple mit einem größeren Akku oder zusätzlichen Sensoren füllen könnte. Es wird jedoch gemunkelt, dass sich Apple auf eine längere Akkulaufzeit konzentriert.

Laut Bloomberg und anderer Quellen arbeitet Apple an einer non-invasiven Methode zur Messung des Blutzuckergehalts. Allerdings soll diese Technologie noch längst nicht marktreif sein.

Bereits bei der Apple Watch 6 verbaute Apple im Vergleich zur Apple Watch 5 einen leicht größeren Akku. Nichtsdestotrotz bewirbt Apple das Gerät mit einer Akkulaufzeit, die den ganzen Tag hält.

Welche Neuerungen könnte die Apple Watch 7 neben dem Re-Design noch erhalten? Zuletzt war die Rede davon, dass Apple dem Gerät einen verbesserten Ultrabreitband-Chip verpasst. So könnte ihr beispielsweise mit der Uhr die AirTags suchen und finden. Auch ein verbessertes Display ist im Gespräch.

Ganz nebenbei spricht die Quelle von neuen Farben. Welche neue Farboptionen Apple mit der Apple Watch 7 einführen wird, ist allerdings nicht überlief. Bei der Apple Watch 6 setzt der Hersteller unter anderem auf Rot und Blau. Ein Grün (wie beim iPhone 11) halten wir für durchaus realistisch.