Mit iOS 15 und watchOS 8 führt Apple auch neue Funktionen für die Apple Wallet-App ein. Anwender können neue Schlüssel und Ausweisdokumente hinterlegen und nutzen. Die Ausweisfunktion steht zunächst nur US-Nutzern zur Verfügung. Im Vorfeld spricht Apple Vice President Kevin Lynch über die bevorstehenden Neuerungen.

Mit den kommenden Updates auf iOS 15 und watchOS 8 ermögliche es Apple US-Anwender ihren Personalausweis und den Führerschein in der Apple Wallet App zu hintelegen. Damit entfällt mittelfristig das Mitführen des physischen Personalausweises.

Was kommt konkret mit iOS 15 und watchOS 8 auf uns zu?

Apple Wallet bringt Unterstützung für weitere Schlüsseltypen und ermöglicht so den Zugang zu alltäglichen Orten mit nur einem Fingertipp. Bereits im vergangenen Sommer hatte Apple digitale Autoschlüssel eingeführt und BMW ist der erste Automobilhersteller gewesen, der seine Schlüssel hinzugefügt und es euch ermöglicht hat, mit einem Fingertipp euer Auto aufzuschließen. In diesem Jahr werden die digitalen Autoschlüssel durch die Unterstützung der Ultrabreitband-Technologie noch besser, sodass ihr euer unterstütztes Fahrzeug sicher aufschließen und starten können, ohne das iPhone aus der Tasche holen zu müssen. Ihr könnt mit dem iPhone auch euer Haus, das Büro oder sogar ein Hotelzimmer aufschließen – alles mit in Wallet hinzugefügten Schlüsseln.

Später in diesem Jahr können Anwender in teilnehmenden US-Bundesstaaten ihren Führerschein oder Personalausweis zu Wallet hinzufügen. Die Transportation Security Administration arbeitet daran, Sicherheitskontrollen an Flughäfen zum ersten Ort zu machen, an dem ihr euren digitalen Personalausweis in Wallet nutzen können. Personalausweise in Wallet sind verschlüsselt und sicher im Secure Element gespeichert, der gleichen Hardwaretechnologie, die Apple Pay privat und sicher macht.