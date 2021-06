Ende Mai hatten wir euch bereits auf 6 Daytime Emmy Award Nominierungen für Apple TV+ aufmerksam gemacht. Nun hat der Apple Video-Streaming-Dienst weitere 19 Nominierungen erhalten, so dass Apple TV+ auf insgesamt 25 Nominierungen kommt.

Apple TV+ erhält insgesamt 25 Nominierungen für den Daytime Emmy Award

Apple wurde mit weiteren 19 Nominierungen für den Daytime Emmy Award in den Kategorien Kinder & Animation und Lifestyle geehrt, zusätzlich zu den zuvor bekannt gewordenen sechs Nominierungen kommt der Apple Video-Streaming-Dienst in diesem Jahr auf insgesamt 25 Nominierungen.

Die Daytime Emmy Awards würdigen herausragende Leistungen im Tagesfernsehprogramm und die Gewinner dieser Kategorien werden von der National Academy of Television Arts and Sciences bei virtuellen Zeremonien am 17. und 18. Juli 2021 bekannt gegeben.

Apple TV+ erhielt Nominierungen für „Long Way Up“ (3), „Ghostwriter“ (9), „Helpsters“ (4), „Stillwater“ (4), „Helpsters Helfen Dir“ (1) und „Hier sind wir: Anleitung zum Leben auf der Erde“ (4).

Im vergangenen Jahr erhielt Apple TV+ insgesamt 17 Nominierungen für den Daytime Emmy Award und könnte zwei Preise für „Ghostwriter“ und „Peanuts in Space“ mit nach Hause nehmen.