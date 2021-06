Meross bringt am heutigen Tag eine HomeKit-Einschlafhilfe mit Nachtlicht auf den Markt. In den letzten Monaten ist das HomeKit-Portfolio von Meross stetig angewachsen. Ab sofort steht ein weiteres HomeKit-Produkt des Unternehmens bereit. Zur Markteinführung gibt es 20 Prozent Rabatt.

HomeKit-Einschlafhilfe mit Nachtlicht von Meross

Meross bietet ab sofort eine Einschlafhilfe für Babys mit Nachtlicht an. Diese ist nicht nur mit Apple HomeKit, sondern auch mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. Das intelligente Nachtlicht lässt sich somit zum Beispiel per Siri, Apple HomeKit-App oder eine andere HomeKit-fähige App steuern. Über die Meross-App stehen euch dabei 8 Lichtszenen und Dimmstufen zur Verfügung. Ihr könnt einen Zeitplan erstellen oder die Funktionen für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang entsprechend eurer Anforderungen verwenden. Über HomeKit stehen euch natürlich auch Szenen, Automationen, Regeln etc. zur Verfügung.

Darüberhinaus verfügt die Meross HomeKit-Einschlafhilfe über 11 verschiedene Audioeffekte, darunter Wellenrauschen, Vogelgezwitscher, Regengeräusche sowie ein Wiegenlied. Meross betont, dass das neue und Kinder verwendet werden kann. So spricht der Hersteller davon, dass ihr das Gerät beim eigenen Nickerchen, beim Meditieren oder Yoga nutzen könnt. Mit seinen kompatken Abmessungen von 11,5cm x 11,5cm x 10,8cm könnt ihr die HomeKit-Einschlafhilfe mit Nachtlicht flexibel positionieren.

Der Listenpreis der „Cherub Baby Machine“ beträgt 45,99 Euro. Auf der Amazon Produktseite findet ihr allerdings einen Rabattgutschein, den ihr aktivieren könnt, um 20 Prozent zu sparen. Einmal aktiviert wird der Rabat im Laufe des Bestellprozesses abgezogen, so dass nur noch 36,79 Euro bezahlen müsst.