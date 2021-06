Die Hätte des Jahres 2021 haben wir geschafft. Ein weiteres Quartal geht zu Ende und aus Apple Sicht waren die vergangenen drei Monate von zahlreichen Neuankündigungen geprägt. Nun ist es an der Zeit, ein Resümee zu ziehen und die Q3/2021 Quartalszahlen bekannt zu geben. Dies wird am 27. Juli 2021 der Fall sein.

Apple hat offiziell bestätigt, dass das Unternehmen am 27. Juli seine Quartalszahlen für das fiskalische Q3/2021 verkünden wird. Lasst euch nicht irritieren. Das Apple Q3/2021 umfasst das kalendarische Q2/2021 und somit die Monate April, Mai und Juni 2021.

Apple’s conference call to discuss third fiscal quarter results is scheduled for Tuesday, July 27, 2021 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.