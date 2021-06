Seit März dieses Jahres ist Sky Ticket grundsätzlich auf Fire TV-Geräten verfügbar. Allerdings stand die App am Anfang nicht auf allen Endgeräten zur Verfügung. Vergangenen Monat wurde die Kompatibilität bereits erweitert und nun ist Sky Ticket auf weiteren Fire TV-Geräten verfügbar.

Sky Ticket ab sofort auf weiteren Fire TV-Geräten verfügbar

Nach dem Start von Sky Ticket auf Fire TV Stick (2. und 3. Generation), Fire TV Stick Lite und Fire TV Stick 4K im März, Fire TV Cube und ok. Smart Fire TVs Mitte Mai, geben Sky und Amazon heute die Verfügbarkeit der App auf Grundig Smart Fire TVs, Fire TV-Soundbars von Nebula und TCL sowie Fire TV (2. Generation) bekannt. In Kürze beginnt zudem der Roll-out auf dem Fire TV (3. Generation).

Damit könnt ihr auch auf diesen Fire TV-Modellen neueste Filme, exklusive Sky Originals, Serien von HBO, TNT und Showtime, beliebte Inhalte für Familien und besten Live-Sport ohne lange Vertragslaufzeit streamen.

Was haben die kommenden Wochen für Sky Ticket zu bieten?

m Juli stehen für Serien- und Filmfans mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket wieder eine Vielzahl neuer Streaming-Highlights bereit. Beispielsweise Serien wie das brandneue Sky Original „Ich und die Anderen“ mit Tom Schilling und weitere neue Staffeln und Serien wie „The Equalizer“ (Staffel 1) mit Queen Latifah und Adam Goldberg, „Paris Police 1900“ (Staffel 1), „Verbrechen von Nebenan“ (Staffel 1), die HBO-Kultserie „In Treatment“ (Staffel 4) und das Sky Original „Intelligence“ (Staffel 2) mit David Schwimmer.

Filmbegeisterte streamen mit Sky Ticket exklusive Filmneustarts wie den Romantik-Hit „Life in a Year“ mit Cara Delevingne und Jaden Smith und „Waiting for the Barbarians” mit Johnny Depp und Robert Pattinson und Miranda Julys „Kajillionaire“ mit Evan Rachel Wood.

Sportfans dürfen sich mit dem Sky Supersport Ticket auf zahlreiche Live-Sport-Highlights freuen. Gespannt wird das Publikum auf die Finalspiele beim legendären Grand-Slam Turnier in Wimbledon, auf den Formel 1 Klassiker in Silverstone, das vierte Golf-Mayor des Jahres „The Open“ Championship oder den Saisonstart in der 2. Bundesliga schauen.