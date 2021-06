In den letzten Monaten hatten die deutschen Mobilfunkanbieter bereits die Abschaltung des 3G-Netzes angekündigt. Am heutigen Tag ist es bei Vodafone soweit und das Düsseldorfer Unternehmen schickt die rund 20 Jahre alte Mobilfunk-Technik in den Ruhezustand.

Vodafone schaltet heute das 3G-Netz ab

In der Nacht vom heutigen 30. Juni auf den morgigen 01. Juli 2021 schaltet Vodafone sein 3G/UMTS-Netz endgültig ab. Allerdings ist es nicht so, dass ein Schalter umgelegt wird und das Netz nicht mehr zur Verfügung steht, vielmehr dauert der Abschaltprozess rund eine Woche und wir in den Morgenstunden des 07. Juli beendet. Dann wird das 3G-Zeichen, welches ihr vermutlich nur noch selten auf dem Smartphone-Display seht, komplett verschwinden.

Ab dem gesamten Stichtag setzt Vodafone voll auf die deutlich überlegene 4G/LTE-Technologie, die längst nahezu flächendeckend zur Verfügung steht. Übrigens werden die freiwerdenden UMTS-Frequenzen für LTE genutzt, um die Übertragungsgeschwindigkeiten zu erhöhen.

Vodafone schreibt