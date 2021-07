Apple senkt den Preis von OS X Lion und Mountain Lion. Anstatt 21,99 Euro zu berechnen, die Apple bislang für die beiden Systeme verlangt hat, bietet Apple OS X Lion und Mountain Lion ab sofort als kostenlosen Download an.

OS X Lion und Mountain Lion ab sofort kostenlos

Apple bietet nach wie vor OS X 10.7 Lion und OS X 10.8 Mountain Lion an. Beide Systeme richten sich in erster Linie an Nutzer, die noch auf ältere Macs setzen. Bis dato hat der Hersteller 21,99 Euro für beide Systeme berechnet.

Nun hat sich Apple jedoch dazu entschieden, OS X Lion und Mountain Lion ohne Kosten als kostenlosen Download anzubieten. Beide Systeme können über die zugehörigen Support Dokumente von der Apple Webseite geladen werden.

OS X Lion erfordert einen Mac mit Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 oder Xeon Prozessor, 2GB Ram und 7GB freien Festplattenspeicher. OS X Mountain Lion steht ebenfalls für ältere Systeme bereit, die nicht mit der jüngsten Version von macOS kompatibel sind und erfordert einen iMac (2007 – 2020), MacBook (Ende 2008 Aluminium oder Anfang 2009 oder neuer), ein MacBook Pro (Mitte/Ende 2007 oder neuer), ein MacBook Air (Ende 2008 oder neuer), einen Mac mini (Anfang 2009 oder neuer), einen Mac Pro (Anfang 2008 oder neuer), einen Xserve (Anfang 2009), 2GB Ram und 8GB freien Festplattenspeicher.

Macs, die mit OS X Mavericks oder neuer ausgeliefert wurden, sind nicht mit den jeweiligen Installer kompatibel.

Anwender, die bereits längere Zeit in der Mac-Welt unterwegs sind, werden wissen, dass Apple früher eine Gebühr für OS X Updates erhoben hat. Seit OS X 10.9 Mavericks bietet Apple die jeweiligen Updates kostenlos an. Gleichzeitig wechselte Apple den Beinamen der Mac-Betriebssysteme. Ansttt auf Katzennamen zu setzen, verwendet Apple seitdem kalifornische Örtlichkeiten. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass parallel zum kostenlosen Download auch noch eine Kaufversion von OS X Lion und eine Kaufversion von OS X Mountain Lion im Apple Online Store bereit steht. Wir gehen allerdings davon aus, dass diese bald verschwindet.