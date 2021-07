Die iPhone 12 Serie hat weniger als ein Jahr nach ihrer Einführung einen wichtigen Meilenstein erreicht. So berichtet Counterpoint Research, dass die iPhone 12 (Pro) Verkäufe im April 2021 die 100-Millionen-Einheiten-Marke überschritten haben. Damit liegen die Verkaufszahlen der iPhone 12 Modelle fast auf einer Augenhöhe mit dem phänomenalen Marktstart der iPhone 6 Generation.

iPhone 12 überschreitet 100 Millionen Verkäufe

Laut den Marktforschern von Counterpoint Research hat die iPhone 12 Reihe im April die Marke von 100 Millionen verkauften Einheiten überschritten, was bedeutet, dass die Geräte den Meilenstein innerhalb von sieben Monaten nach ihrer Einführung erreicht haben. Zum Vergleich: Das ist zwei Monate früher als die iPhone 11 Serie und fast genauso schnell wie das iPhone 6, das einen Superzyklus rund um die 4G-Umstellung in den Jahren 2014 und 2015 erlebte.

In der Marktanalyse erklärt Counterpoint, dass im Fall der iPhone 6 Generation die Verkäufe durch die aufgestaute Nachfrage nach iPhones mit größeren Bildschirmen unterstützt wurden, während bei den iPhone 12 Modellen die 5G-Konnektivität und die OLED-Displays in der gesamten Produktreihe die wichtigsten Faktoren waren, um Kunden zu gewinnen.

Es wird erwartet, dass der neue Superzyklus zu rekordverdächtigen Umsätzen führen wird, da der durchschnittliche Verkaufspreis für iPhones auf einem Allzeithoch liegt. Weiterhin heißt es in dem Bericht, haben sich auch die Vorlieben der Verbraucher zwischen dem iPhone 11 und dem iPhone 12 Lineup geändert. In den ersten sieben Monaten nach der Markteinführung zeigten die Verbraucher mehr Interesse am iPhone 12 Pro Max mit einem Verkaufsanteil von 29 Prozent, verglichen mit dem iPhone 11 Pro Max, das einen Verkaufsanteil von 25 Prozent hatte. Dies ist auch einer der Gründe dafür, dass die iPhone 12 Serie in den ersten sieben Monaten nach der Markteinführung 22 Prozent mehr Umsatz erzielt hat als die iPhone 11 Serie.