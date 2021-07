In den letzten Jahren haben wir regelmäßig über Parallel Desktop und die Möglichkeiten der Virtualisierung berichtet. Nachdem Microsoft vor Kurzem Windows 11 angekündigt hat, war es klar, dass sich auch Parallels zeitnah zu Wort melden wird.

Die beliebte Software, um Windows auf dem Mac zu virtualisieren – Parallels Desktop – hat bestätigt, dass das Unternehmen an der Unterstützung von Windows 11 arbeitet. Vergangene Woche hat Microsoft mit Windows 11 die nächste Hauptversion des Windows-Betriebssystems vorgestellt. Um Windows 11 auf dem Mac ausführen zu können, werden Nutzer sicherlich auf eine Virtualisierungssoftware zurückgreifen.

Parallels hat sich gegenüber iMore nun wie folgt geäußert:

„Da Windows 11 erst kürzlich angekündigt wurde, wartet das Parallels Engineering-Team auf den offiziellen Windows 11 Insider Preview-Build, um mit der Untersuchung der im neuen Betriebssystem eingeführten Änderungen zu beginnen, um die volle Kompatibilität mit zukünftigen Parallels Desktop-Updates zu gewährleisten“, so Nick Dobrovolskiy, SVP of Engineering and Support. Der erste Insider-Preview-Build von Microsoft kam am Montag heraus, aber der Rollout war holprig und enthält nicht alle neuen Funktionen, die später in diesem Jahr zu Windows 11 kommen, wie die Integration von Microsoft Teams oder die Unterstützung für Android-Apps.