Nachdem es in der vergangenen Woche gleich mehrere Neustarts auf Apple TV+ gab, geht es in dieser Woche verhältnismäßig ruhig zu. Apple strahlt neue Episoden zu verschiedenen Serien aus, die vor Wochen ihre Premiere gefeiert haben.

Neue Episoden zu „Home Before Dark 2“, „Physical“ und Co.

Vergangene Woche feierten „Central Park Staffel 2“, „Wer ist Charlie Brown?“ sowie „Der Klang der Tiefe“ ihre Premiere auf Apple TV+. In dieser Woche gibt es keinen Neustart. Dafür stehen neue Folgen zu „Central Park Staffel 2“, „Physical“, Home Before Park Staffel 2“ und „Trying Staffel 2“ bereit.

Blicken wir zunächst auf „Physical“. Folge 5 trägt den Titel „Heim-Video“. Sheila tut sich mit Tyler zusammen, um ihre neu entdeckte Vision zu zeigen und stößt auf ein beunruhigendes Geheimnis. Danny nimmt an einer politischen Debatte teil. Bunny kommt…“

Folge 204 zu „Home Before Dark“ hört auf den Titel „Die Suche“. Hilde folgt der Spur des Geldes und wird von der mächtigsten Firma in Erie Harbor angezogen. Völlig unerwartet tritt jemand wieder in Izzys Leben.

Folge 208 zu „Trying“ stellt das Staffelfinale dar. Nikki und Jason müssen innerhalb kürzester Zeit eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Anbei ein kurzes Video mit der Bezeichnung „Guide to Life“, das ein paar Szenen der 2. Staffel sowie Kommentare der Schauspieler zeigt.

Bei Folge 204 zu „Central Park“ geht es um einen Schulausflug. Owen beaufsichtigt einen Kinderausflug im Park, während Molly und Cole Brendan bei seinem Indoor-Drachenwettbewerb helfen. Bits und ihr Bruder schrieben Memoiren.